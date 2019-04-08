В Совфеде не боятся украинских ракет, способных "долететь до Севастополя"

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В Совфеде не боятся украинских ракет, способных "долететь до Севастополя"

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Фото: © Администрация резидента Украины/Михаил Палинчак

Франц Клинцевич посоветовал киевским властям обратить внимание на российские военные разработки, которые могут с лёгкостью перехватить любые ракеты.

Новые украинские ракеты, способные "долететь до Севастополя", преодолев расстояние до 300 км, абсолютно не беспокоят Россию. Об этом Лайфу заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор посоветовал советнику президента Украины Юрию Бирюкову обратить внимание на российские СМИ, которые подробно рассказывают о новейших отечественных разработках в военной отрасли, способных перехватить различные украинские виды вооружений.

Вот это там, среди американских специалистов, действительно вызывает очень серьёзную озабоченность и тревогу. А что касается этих ракет, переделанных из реактивных систем залпового огня советского производства, — они нас не беспокоят, — заявил Клинцевич.

Ранее Лайф сообщал: советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что новейшая маловысотная крылатая ракета "Нептун" успешно показала себя на прошедших испытаниях и сможет пролететь 300 км, поразив цели в Севастопольской бухте.

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