Путин назвал условие ввода "Турецкого потока" до конца 2019 года

Президент России Владимир Путин заявил, что для ввода "Турецкого потока" в эксплуатацию до конца года нужно завершить работу по строительству приёмного терминала.
— Нужно завершить работу по сооружению приёмного терминала на черноморском побережье Турции, с тем чтобы "Турецкий поток", как договаривались, был введён в эксплуатацию до конца года, — заявил российский лидер.
Как уже сообщал Лайф, 19 марта в Турции строители завершили работы по соединению наземной и морской частей газопровода "Турецкий поток". Планируется, что обе нитки газопровода — сухопутная и морская — будут запущены в конце 2019 года.
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