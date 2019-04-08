Путин назвал условие ввода "Турецкого потока" до конца 2019 года

Президент России Владимир Путин заявил, что для ввода "Турецкого потока" в эксплуатацию до конца года нужно завершить работу по строительству приёмного терминала.

— Нужно завершить работу по сооружению приёмного терминала на черноморском побережье Турции, с тем чтобы "Турецкий поток", как договаривались, был введён в эксплуатацию до конца года, — заявил российский лидер.

Как уже сообщал Лайф, 19 марта в Турции строители завершили работы по соединению наземной и морской частей газопровода "Турецкий поток". Планируется, что обе нитки газопровода — сухопутная и морская — будут запущены в конце 2019 года.