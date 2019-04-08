Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП

В состав вошли представители Администрации Президента России, ряда федеральных служб и министерств, Госдумы, судов, Генпрокуратуры РФ, а также учёные-правоведы и другие.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Образовать межведомственную рабочую группу по подготовке нового Кодекса РФ об административных правонарушениях и утвердить её состав, — говорится в документе.

Группу возглавит вице-премьер Константин Чуйченко. В неё вошли представители ряда федеральных служб и министерств, Администрации Президента России, судов, Генпрокуратуры РФ, Госдумы, а также учёные-правоведы и другие.

Как ранее писал Лайф, в конце февраля президент России Владимир Путин поручил Минюсту подготовить ряд поправок в административный кодекс.