Экс-полпред Ишаев возместил вменяемый ему ущерб от аферы в 5,7 млн рублей

По словам адвоката бывшего полпреда, средства были направлены на счёт "Роснефти".

Бывший полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев полностью возместил сумму ущерба в 5,7 миллиона рублей от предполагаемого мошенничества, в котором подозревают чиновника. Об этом журналистам сообщил его адвокат Павел Зайцев.

— Предполагаемый ущерб погашен платёжным поручением, — сказал защитник, добавив, что деньги были переведены на счёт "Роснефти".

Напомним, на более раннем судебном заседании сам экс-полпред Виктор Ишаев назвал вменяемую ему сумму "абсурдной".

Напомним, Ишаев обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. Его отправили под домашний арест. На заседании суда экс-губернатор заявил, что его обвиняют в хищении всего пяти миллионов рублей. Свою вину Ишаев не признаёт.