В Петербурге завершился Молодёжный день Арктического форума

В стартовом дне принял участие глава направления по работе с партнёрами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

Пятый Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" открылся Молодёжным днём, который стал ключевой площадкой для привлечения молодых людей к решению проблем и развитию Арктического региона. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Россия — страна возможностей".

В стартовом дне форума в сессии "Разработка социальной модели для присутствия в регионе" принял участие глава направления по работе с партнёрами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

Также в стартовом дне поучаствовали замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, председатель Комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов, директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов и другие.

Участники обсудили подготовку квалифицированных специалистов с учётом развития Севморпути и потребностей международных партнёров, а также принципы кадровой политики на нынешнем цикле освоения Севера.

Ранее стало известно, что учёные представят на Арктическом форуме новейшие разработки для Крайнего Севера.