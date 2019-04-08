Стало известно, когда начнутся съёмки "Чёрного Адама" с Дуэйном Джонсоном

Фанаты киновселенной DC ликуют. Дело в том, что в Сети наконец появилась информация о начале съёмок нового проекта — "Чёрного Адама". Об этом сообщает CBR.
Исполнитель главной роли (Дуэйн Джонсон) поделился подробностями в персональном инстаграме. По словам актёра, съёмки будущей ленты начнутся уже в течение этого года.
Напомним, Чёрный Адам — вымышленный персонаж. Это суперзлодей из вселенной DC. Впервые он появился в комиксах в 1945 году. На большом экране персонаж ещё не появлялся.
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