Стало известно, когда начнутся съёмки "Чёрного Адама" с Дуэйном Джонсоном

По словам популярного актёра, съёмочный процесс киноленты должен начаться в течение года.

Фанаты киновселенной DC ликуют. Дело в том, что в Сети наконец появилась информация о начале съёмок нового проекта — "Чёрного Адама". Об этом сообщает CBR.

Исполнитель главной роли (Дуэйн Джонсон) поделился подробностями в персональном инстаграме. По словам актёра, съёмки будущей ленты начнутся уже в течение этого года.

Напомним, Чёрный Адам — вымышленный персонаж. Это суперзлодей из вселенной DC. Впервые он появился в комиксах в 1945 году. На большом экране персонаж ещё не появлялся.