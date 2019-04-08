Судья 40 минут перечисляла изъятое в доход государства имущество Шестуна

Судья Красногорского городского суда Подмосковья более сорока минут перечисляла имущество, которое по иску Генпрокуратуры изъяли в доход государства у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщает РИА "Новости".

У бывшего чиновника, его родных, а также подставных лиц изъято: 760 объектов недвижимости, 22 машины, речной и самоходный транспорт.

Сам Шестун наблюдал за оглашением решения суда по видео-конференц-связи из СИЗО — постановление он слушал сидя, так как голодает несколько десятков дней.