Судья 40 минут перечисляла изъятое в доход государства имущество Шестуна

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Судья 40 минут перечисляла изъятое в доход государства имущество Шестуна

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Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун. Фото: © Агентство "Москва"

Судья Красногорского городского суда Подмосковья более сорока минут перечисляла имущество, которое по иску Генпрокуратуры изъяли в доход государства у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщает РИА "Новости".

У бывшего чиновника, его родных, а также подставных лиц изъято: 760 объектов недвижимости, 22 машины, речной и самоходный транспорт.

Сам Шестун наблюдал за оглашением решения суда по видео-конференц-связи из СИЗО — постановление он слушал сидя, так как голодает несколько десятков дней.

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