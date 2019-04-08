Вышел трейлер ленты "Стубер" с крутым полицейским и незадачливым водителем такси

Читайте также

Вышел трейлер ленты "Стубер" с крутым полицейским и незадачливым водителем такси

46

Фото: © youtube/20th Century Fox

Согласно сюжету, полицейскому приходится использовать Uber, чтобы догнать серийного убийцу.

Студия 20th Century Fox поделилась трейлером комедии "Стубер". Премьера фильма состоится 11 июля 2019 года в России.

По сюжету кино крутому полицейскому приходится вызывать такси через Uber, чтобы догнать жестокого убийцу. Водитель авто — простой парень, который больше всего волнуется о своём рейтинге в приложении.

Главные роли исполнили Дейв Батиста ("Стражи Галактики") и Кумайл Нанджиани ("Силиконовая долина"). Режиссёр фильма Майкл Даус.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×