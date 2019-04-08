Вышел трейлер ленты "Стубер" с крутым полицейским и незадачливым водителем такси

Студия 20th Century Fox поделилась трейлером комедии "Стубер". Премьера фильма состоится 11 июля 2019 года в России.
По сюжету кино крутому полицейскому приходится вызывать такси через Uber, чтобы догнать жестокого убийцу. Водитель авто — простой парень, который больше всего волнуется о своём рейтинге в приложении.
Главные роли исполнили Дейв Батиста ("Стражи Галактики") и Кумайл Нанджиани ("Силиконовая долина"). Режиссёр фильма Майкл Даус.
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