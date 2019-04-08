Стало известно, почему паровозик в Омске ездит под Rammstein

Как оказалось, ничего криминального в этой истории нет, а детей легендарная композиция обошла стороной.

Владелец детского паровозика в Омске, который разъезжал по парку в сопровождении песни Du Hast группы Rammstein, рассказал, почему водитель выбрал именно такую композицию для поездки.

Оказалось, что песня играла в тот момент, когда состав находился на осмотре и в нём не было детей.

— Дело в том, что машинист паровоза уже все эти детские песни выучил, они ему по ночам снятся. Он их во сне поёт. Вот в момент, когда он выезжал с техосмотра, и сняли это видео. Детей под Rammstein никто не катал, — рассказал владелец паровозика порталу НГС55.