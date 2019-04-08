Священник "новой украинской церкви" пригрозил адом избирателям Зеленского

По словам священнослужителя, тот, кто проголосует за шоумена во втором туре президентских выборов, будет гореть в преисподней.

Протоиерей "новой украинской церкви", глава Владимирского собора Петро Зинич заявил, что все избиратели Владимира Зеленского будут гореть в адском пламени. Такую запись украинский священнослужитель оставил под постом украинского журналиста Юрия Дорошенко на его странице в "Фейсбуке". Сам же журналист аналогично пригрозил избирателям Зеленского "российским вторжением" на Украину.

— Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будут гореть в аду. Аминь и Богу слава! — написал протоиерей.

На странное провокационное заявление священнослужителя обратил внимание журналист Александр Дубинский. Он же сделал скриншоты записей. Как позднее выяснилось, скандальная запись была вскоре удалена.

Напомним, первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта. Победу одержал Владимир Зеленский, набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 21 апреля.

Позднее Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко перед очередным этапом голосования провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Действующий лидер Незалежной ответил согласием.