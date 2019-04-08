Савченко рассказала о своей роли в победе Зеленского в первом туре выборов

Парламентарий вспомнила случай, который вызвал не меньше смеха, чем фильм комика, ставшего кандидатом в президенты.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что повлияло на победу кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом она написала у себя на странице в "Фейсбуке".

— Возможно, Владимир Зеленский так и остался бы актёром, сыгравшим Василия Голобородько в фильме "Слуга народа", с которого украинцы весело посмеялись, если бы не одно событие, — написала Савченко.

По её словам, когда генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко вместе с её единомышленником Владимиром Рубаном собиралась взорвать Верховную раду, а выживших парламентариев и чиновников добивать автоматами, жители Украины смеялись ещё сильнее, чем с фильма "Слуга народа".

Ранее Надежда Савченко призвала украинцев не голосовать за "старых политиков".