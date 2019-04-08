Диетолог рассказала, какими болезнями пожилых страдают современные дети

По мнению специалиста, из-за тенденции к ухудшению образа жизни рассчитывать только на специальное питание в старости нельзя.

Залог здоровой старости заключается в постоянном соблюдении здорового образа жизни, сообщила НСН врач-диетолог, основатель одной из клиник Москвы Лидия Ионова, комментируя новость о том, что в России появятся специальные продукты для пожилых.

По мнению диетолога, в современном обществе возрастные болезни стали находить и у молодого поколения, поэтому рассчитывать только на специальное питание в старости нельзя.

— Чем раньше мы начинаем прививать здоровые привычки, тем на большее количество лет здоровой старости можем рассчитывать. Поскольку уже с подросткового возраста в человеке развиваются процессы старения. Дегенеративные изменения в современном мире, к сожалению, присутствуют даже у детей, — рассказала радиостанции Ионова.

По её словам, заболевания, которые раньше были характерны лишь для пожилых людей, например сахарный диабет второго типа, сейчас есть даже у детей.

— Это говорит о том, что наш образ жизни становится хуже, а мы продолжаем уповать на волшебную таблетку. Поэтому отлично, если появятся продукты для пожилых, но они одни проблему не решат, — резюмировала специалист.

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