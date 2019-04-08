Эксперты рассказали, кто из россиян чаще всего остаётся без работы

Причиной безработицы может быть недостаточная квалификация сотрудников и несложный функционал.

Росстат назвал сферы, работники которых чаще всего становились безработными в 2018 году. Данные оказались в распоряжении портала News.ru.

Так, лидерами рейтинга стали представители сферы оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов (14,9%). Следом идут работники обрабатывающих производств (10,5%) и сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (7,3%). Кроме того, в пятёрке оказались представители строительной сферы, а также транспортировки и хранения (7,3% и 5,3%).

Как отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, причиной высокой безработицы среди специалистов сферы торговли может быть их недостаточная квалификация и несложный функционал.

Против обрабатывающей промышленности говорит ежегодное сокращение численности рабочих мест (до 100 тысяч в год). В то же время существует мнение, что против сотрудников сферы торговли и обрабатывающего производства играет автоматизация процесса.

Любопытно, но меньше всего увольняются представители сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (0,5%), специалисты в области информации (1%) и культуры, спорта, организации досуга и развлечений (1,2%).