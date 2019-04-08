Фермер Сирота решил запатентовать чудо-намордник для коров

Его смастерили из-за беременной коровы по кличке Истра, которая повадилась воровать молоко у других животных.

Предприниматель Олег Сирота хочет запатентовать чудо-намордник, который смастерили для перевоспитания коровы. Об этом сообщает телеканал "360".

Фермер рассказал, что его любимица и рекордсменка по надоям — беременная корова Истра — стала воровать чужое молоко. Намордник из зоомагазина не помог, потому на ферме создали хитрое устройство с шипами. Теперь, когда Истра приближается к чужому вымени, другие животные отгоняют её, испытывая неприятные ощущения из-за шипов.

Сирота хочет запатентовать изобретение — на него уже появился спрос, так как многие фермеры хотят сохранить свои надои и поголовье. Обычно, когда коровы начинают воровать чужое молоко, их отправляют на скотобойню.

Сыровар считает, что Истра исправится, когда родит телёнка. Если же этого не произойдёт, Сирота готов построить для любимицы отдельное стойло.

Ранее Лайф писал про жителей Сибири, которые два года воровали коров и продавали их через Интернет.