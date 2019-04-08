Шойгу нарисовал домик и дерево, ожидая турецкую делегацию

Министр обороны Сергей Шойгу, ожидая в Москве турецкую делегацию, нарисовал домик и дерево рядом с ним. Видео опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Во встрече представителей России и Турции в Москве в узком составе с российской стороны приняли участие президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр экономразвития Максим Орешкин и министр энергетики Александр Новак. Турцию представляли президент Реджеп Эрдоган, министр финансов Берат Албайрак, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики Фатих Донмез, министр нацобороны Хулуси Акар и министр торговли Рухсар Пекджан.

Кроме того, Путин и Эрдоган поговорили с глазу на глаз.