Путин: Россия делает всё необходимое для безопасности иностранного бизнеса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия делает и будет делать всё необходимое для того, чтобы иностранный бизнес чувствовал себя безопасно в нашей стране. Об этом глава государства сказал на встрече с представителями российских и турецких деловых кругов.

— Хочу подчеркнуть: мы в России делаем и будем делать всё необходимое для того, чтобы иностранные компании, в том числе и турецкие, чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и безопасно, — отметил президент.

В свою очередь Эрдоган, который также присутствует на встрече, заявил, что может ввести всевозможные послабления для представителей российского бизнеса, которые желают инвестировать средства в турецкую экономику.