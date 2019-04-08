На похоронах Булдакова рассказали о его главной тайне

По словам актёра Александра Панкратова-Чёрного, Булдаков хватался за любую работу и был благодарен всем режиссёрам.

Актёр Алексей Булдаков всегда делился деньгами, которые зарабатывал на участии в фильмах, с нуждающимися коллегами. Об этом сообщила исполнительный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина, пишут "Дни.ру".

По её словам, Булдаков строго-настрого запрещал говорить о своей помощи и сообщать коллегам о том, кто именно им помог.

Друг Булдакова актёр Александр Панкратов-Чёрный отметил, что годы безработицы сильно угнетали артиста, поэтому он хватался за любую работу, "часто даже не читая сценария".

— Был страшно благодарен режиссёрам, сценаристам, что его вспомнили, позвали, — сообщил Панкратов-Чёрный.

Актёр Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет в Монголии из-за острой сердечной недостаточности. Он скончался 3 апреля. Сегодня в Москве прошла церемония прощания.