На похоронах Булдакова рассказали о его главной тайне

Актёр Алексей Булдаков всегда делился деньгами, которые зарабатывал на участии в фильмах, с нуждающимися коллегами. Об этом сообщила исполнительный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина, пишут "Дни.ру".
По её словам, Булдаков строго-настрого запрещал говорить о своей помощи и сообщать коллегам о том, кто именно им помог.
Друг Булдакова актёр Александр Панкратов-Чёрный отметил, что годы безработицы сильно угнетали артиста, поэтому он хватался за любую работу, "часто даже не читая сценария".
— Был страшно благодарен режиссёрам, сценаристам, что его вспомнили, позвали, — сообщил Панкратов-Чёрный.
Актёр Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет в Монголии из-за острой сердечной недостаточности. Он скончался 3 апреля. Сегодня в Москве прошла церемония прощания.
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