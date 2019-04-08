Путин заявил о большом интересе иностранных инвесторов к Крыму

Кроме того, по словам главы государства, турецкие инвесторы активно реализовывают свои проекты и в других регионах России.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российского и турецкого бизнеса заявил о высоком интересе иностранных инвесторов к Крыму.

— Есть потенциал для развития сотрудничества с Республикой Крым. Свободные ниши там быстро заполняются, в том числе иностранными инвесторами, — рассказал Путин.

Глава государства также отметил, что инвесторы из Турции активно реализовывают проекты в ряде российских регионов, таких как Владимирская, Пензенская, Калужская области, Краснодарский и Ставропольский края, а самый большой поток инвестиций идёт в Татарстан.