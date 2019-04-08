В Свердловской области на подростка упала бетонная плита

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В Свердловской области на подростка упала бетонная плита

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Фото: © СУ СК РФ по Свердловской области

Молодой человек зацепился за идущий от крыши пятиэтажного дома провод заземления, после чего произошло обрушение.

В Североуральске на 16-летнего подростка упала бетонная плита. Об этом сообщает паблик "Типичный Екатеринбург".

Днём 7 апреля молодой человек вместе с друзьями гулял около одного из жилых домов города.

Внезапно подросток зацепился за провод заземления, идущий от крыши пятиэтажного здания до земли, — рассказали в областном СУ СК РФ.

В результате произошло обрушение фрагмента железобетонной плиты, из-за чего подросток получил травму ноги.

<p>Фото: © <a href="http://sverdlovsk.sledcom.ru/Novosti/item/1331545/" target="_blank">СУ СК РФ по Свердловской области</a></p>

Молодой человек находится в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту случившегося организована доследственная проверка.

Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени девочка упала с десятого этажа, делая селфи.

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