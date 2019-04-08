В Свердловской области на подростка упала бетонная плита

В Североуральске на 16-летнего подростка упала бетонная плита. Об этом сообщает паблик "Типичный Екатеринбург".
Днём 7 апреля молодой человек вместе с друзьями гулял около одного из жилых домов города.
— Внезапно подросток зацепился за провод заземления, идущий от крыши пятиэтажного здания до земли, — рассказали в областном СУ СК РФ.
В результате произошло обрушение фрагмента железобетонной плиты, из-за чего подросток получил травму ноги.
Молодой человек находится в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту случившегося организована доследственная проверка.
Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени девочка упала с десятого этажа, делая селфи.
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