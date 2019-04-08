Сергей Иванов призвал продолжить уборку Арктики от мусора

По словам спецпредставителя президента России, до полной очистки полярных территорий ещё сменится несколько поколений волонтёров, но останавливаться нельзя.

Уборка арктических территорий России может затянуться не на один десяток лет, но эту работу необходимо продолжать делать, несмотря ни на что. Такое мнение в рамках молодёжного дня Международного арктического форума высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он поблагодарил волонтёров, уже принимавших участие в экологической акции, и призвал не останавливаться на достигнутом результате.

— Мне очень приятно, что сейчас и Министерство обороны, и РГО, а самое главное — волонтёры, в том числе из числа присутствующих, занимаются уборкой Арктики. Я вам за это благодарен, а во-вторых, хочу призвать продолжать эту работу. И заверить вас, что вам и, по-моему, вашим детям ещё работы хватит по уборке Арктики. Там столько загажено, что убирать предстоит ещё нескольким поколениям. Этим надо заниматься, — сказал Сергей Иванов на сессии "Экологическая деятельность молодёжи регионов Севера в интересах устойчивого развития".

Спецпредставитель президента РФ рассказал молодёжи, что впервые столкнулся с проблемой загрязнённости арктических территорий, когда ещё возглавлял Министерство обороны России. Первые посещения Арктики привели его в удручённое состояние из-за экологической ситуации на севере.

— Когда летишь над Новой Землёй на вертолете, что мне запомнилось — огромное количество деревянных катушек с кабелем, кабель новый, ни разу не использовался, его туда завозили и бросали… И вот десятки, наверное, тысячи тонн этого кабеля, который хоть сейчас использовать можно, валяется на территории Новой Земли. Про бочки я даже не говорю… И вот тогда я стал предпринимать робкие попытки по вывозу, по крайней мере, этого металлолома и кабеля с Новой Земли, — рассказал Иванов.

Отметим, 9 апреля в Санкт-Петербурге стартует Международный арктический форум "Арктика — территория диалога". В течение двух дней эксперты и гости форума будут обсуждать проблемы, способы их разрешения и перспективы Арктического региона.