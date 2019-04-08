НМГ закрыла сделку по приобретению 50% Art Pictures Studio

Национальная Медиа Группа приобрела долю одного из учредителей Art Pictures Studio Дмитрия Рудовского, который продолжит сотрудничество с компанией как один из продюсеров ряда проектов. Доля второго акционера, Федора Бондарчука, сохранится в размере 50%.

— НМГ расширяет свое присутствие в сегменте кинопроизводства в партнёрстве с лидирующей студией Фёдора Бондарчука. Мы заинтересованы в создании качественного отечественного кино и планируем увеличить инвестиции в этот сегмент. Все больше проектов Art Pictures будет также появляться в эфире телеканалов и на интернет-ресурсах Холдинга, — прокомментировала генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина,

Основной сферой деятельности НМГ Студия является инвестирование в контентные проекты и расширение присутствия НМГ в сегменте кинопроизводства. Первым проектом компании стала инвестиция в производство картины "Притяжение 2".

— Сделка по приобретению доли в Art Pictures Studio медиахолдингом НМГ происходила поэтапно. Я уверен, что Art Pictures Studio получила в партнеры сильнейшего игрока рынка с большими медийными ресурсами. В скором времени мы нацелены существенно увеличить объёмы кинопроизводства и сосредоточиться на продвижении российского кино на международной арене, — прокомментировал основатель и учредитель Art Pictures Studio Федор Бондарчук.

Art Pictures Studio — российская кинокомпания-мейджор, уже более 25 лет работающая на отечественном и международном рынках. В пакете студии более 42 полнометражных фильмов — среди которых такие лидеры кинопроката как "9 рота", "Духлесс", "Сталинград", "Батальон", "Притяжение", "Лёд" и другие. За годы деятельности компании фильмы Art Pictures Studio собрали в прокате более $200 млн., завоевали более 50 российский и международных кинопремий, права на картины были приобретены дистрибьюторами в более чем 80 стран мира.

ЗАО "Национальная Медиа Группа" — крупнейший российский частный медиахолдинг. НМГ управляет диверсифицированным портфелем из 28 активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления.

В числе ключевых активов холдинга лидеры российского медиа-рынка: эфирные телеканалы — РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids, мультимедийный информационный центр МИЦ "Известия", газеты "Спорт-Экспресс" и "Metro-Петербург". Группа владеет блокирующим пакетом акций "Первого канала". НМГ является лидером платного телевидения, управляя вещанием на территории РФ международных телеканалов Discovery Channel, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, а также Fox, National Geographic и UFC (в составе "Медиа-Телеком", совместного предприятия НМГ с ПАО "Ростелеком").

Холдинг является владельцем компании "НМГ Студия", которая наряду с компаниями Art Pictures Vision, Art Pictures Distribution, "Водород" и образовательной институцией Школой кино и телевидения "Индустрия" обеспечивает комплексное присутствие НМГ на рынке производства и дистрибуции кино.

Среди технологических инициатив холдинга НМГ — инфраструктурный OTT-сервис "Витрина ТВ" и стриминг-платформа More.TV.

В декабре 2018 года НМГ в консорциуме с ВТБ Капитал успешно закрыла сделку по покупке 75% "СТС Медиа".