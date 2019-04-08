Доллар опустился ниже 65 рублей

Курс доллара на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 64,95 рубля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торгов.

К слову, последний раз курс доллара находился ниже отметки в 65 рублей больше недели назад — 29 марта.

Между тем ситуация для национальной валюты складывается тревожная. Сейчас сильное давление на неё оказывает целый ряд факторов. Лайф выяснил, почему ослабла российская валюта и каких сюрпризов можно ждать от курса рубля.