Синоптики дали автомобилистам добро на "переобувку"

Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал Лайфу, что в России вовсю идёт процесс "переобувания" с зимней резины на летнюю. Специалист отметил, что погодные условия благоприятствуют этому.

— Уже все вовсю переобуваются. Заморозки, конечно, ещё будут, но они будут — я имею в виду Московскую область, среднюю полосу России — только в утренние часы и к началу рабочего дня температура уже будет положительной, — рассказал Синенков.

Синоптик отметил, что "сейчас уже можно начинать" менять зимнюю резину на летнюю.

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