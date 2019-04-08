Украинский дипломат рассказал, могут ли у страны отобрать безвиз после выборов

Вопросы к Киеву возникнут, если новый президент решит поменять политику в отношениях с ЕС.

Безвизовый режим не привязан к результатам президентских выборов, и опасение украинцев о его отмене беспочвенны. Об этом заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в беседе с газетой "Факты".

По его словам, Украина должна соответствовать чётким критериям, чтобы пользоваться безвизовым режимом с Европейским союзом.

— А вот если новый руководитель страны решит поменять политику в отношениях с ЕС, в вопросах борьбы с коррупцией, миграционного контроля, тогда на Западе, несомненно, возникнут вопросы к нам, — сказал Кулеба.

Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. Ранее Лайф писал о том, что за год в Евросоюз по разным причинам не пустили 57 тысяч украинцев.