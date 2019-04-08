Эрдоган пообещал послабления в Турции для предпринимателей из РФ

Турецкий лидер выразил надежду, что уже скоро государства "перейдут на расчёты в национальных валютах".

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал ввести все возможные послабления для представителей бизнеса из России, которые хотят инвестировать в турецкую экономику. Об этом он сказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным и представителями деловых кругов двух стран.

— Турция и РФ находятся в поисках новых возможностей для достижения уровня товарооборота в 100 миллиардов долларов <...> Мы не рассматриваем ваши фирмы как иностранные или российские, мы рассматриваем их в качестве своих собственных. Российских предпринимателей, желающих инвестировать в Турцию, мы обеспечим всеми возможными послаблениями, — пояснил турецкий лидер.

Президент республики также сообщил, что "поручил всем ведомствам приложить максимум усилий для облегчения торговых связей с РФ". Он выразил надежду, что уже скоро "Россия и Турция перейдут на расчёты в национальных валютах".

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия делает и будет делать всё для того, чтобы иностранный бизнес чувствовал себя безопасно в нашей стране.