"Автодор" проиндексирует цены на проезд по платным участкам на уровень инфляции

С тарифной сеткой автомобилисты смогут ознакомиться в середине апреля — она будет размещена на сайте компании.

"Автодор" с 15 апреля в рамках ежегодной индексации платы за проезд с учётом изменения потребительских цен в 2018 году, представленных Росстатом, поднимется стоимость проезда на платных участках трасс М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург". Об этом сообщается на сайте госкомпании "Российские автомобильные дороги".

Как уточняется, стоимость проезда легковых транспортных средств на трассе М-4 "Дон" будет откорректирована на 5–10 рублей в зависимости от участка. Для большегрузов на М-4 "Дон" тарифы изменятся на сумму от 10 до 40 рублей, также в зависимости от участка.

Отмечается, что на всех платных участках М4 "Дон" при использовании транспондера T-pass водители легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов получат скидку в размере 20% от стоимости при оплате проезда за наличные.

Как сообщал Лайф, Росстат оценил уровень инфляции в России в 2018 году в 4,3%.