В Минкультуры считают хорошей новостью освобождение Серебренникова

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В Минкультуры считают хорошей новостью освобождение Серебренникова

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Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Минкультуры РФ выразили мнение, что освобождение российского режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста является хорошей новостью, так как такая мера пресечения до решения суда была "чрезмерной".

Об освобождении Серебренникова мы узнали из СМИ. Новость хорошая, так как мера пресечения "домашний арест или арест" по делам подобной спецификации до вынесения судебного решения по существу нам кажется чрезмерной, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Под домашним арестом Серебренников был с августа 2017 года. Ему и другим фигурантам дела "Седьмой студии" вменяют похищение денег, выделенных в 2011–2014 годах АНО на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа".

Решение об изменении меры пресечения было встречено овациями в зале суда. Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин также приветствовал изменение меры пресечения.

Сам режиссёр сообщил о планах вернуться к работе в ближайшее время.

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