В Минкультуры считают хорошей новостью освобождение Серебренникова

В Минкультуры РФ выразили мнение, что освобождение российского режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста является хорошей новостью, так как такая мера пресечения до решения суда была "чрезмерной".

— Об освобождении Серебренникова мы узнали из СМИ. Новость хорошая, так как мера пресечения "домашний арест или арест" по делам подобной спецификации до вынесения судебного решения по существу нам кажется чрезмерной, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Под домашним арестом Серебренников был с августа 2017 года. Ему и другим фигурантам дела "Седьмой студии" вменяют похищение денег, выделенных в 2011–2014 годах АНО на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа".

Решение об изменении меры пресечения было встречено овациями в зале суда. Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин также приветствовал изменение меры пресечения.

Сам режиссёр сообщил о планах вернуться к работе в ближайшее время.