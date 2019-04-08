На территории кремля в Нижнем Новгороде нашли 117 древних детских могил

В общей сложности археологам удалось обнаружить более 300 могил. По их оценкам, под землёй могут находиться ещё около 700 захоронений.

В ходе археологических раскопок на территории Нижегородского кремля было случайно найдено 302 захоронения, при этом 117 из них — детские могилы. Пятая часть из них содержит останки грудных детей. Как установили историки, все могилы датированы XVII веком.

По сообщениям пресс-службы нижегородской митрополии, большая часть останков всё же принадлежит взрослым людям в возрасте от 30 до 35 лет. В 15 могилах была обнаружена любопытная деталь — черепа располагались на кирпиче. Как пояснили историки, подобным образом в те времена хоронили служителей церкви и монахов.

Проводивший раскопки археолог Николай Грибов уточнил, что останки располагаются на территории всего лишь в 160 квадратных метров. Историк отмечает, что это самое плотное расположение могил на территории города. Ведь, по оценкам специалистов, под землёй может находиться ещё до 700 захоронений.

— Раскопки необходимо завершить, поскольку, по нашим прогнозам, на этом участке находится ещё около 700 погребений. У нас есть возможность обнаружить новые костяки, то есть изучить население Нижнего Новгорода XVIII века и не потерять безвозвратно свидетельства ушедших эпох, — рассказал Николай Грибов.

Отметим, о существования древнего кладбища на территории нижегородского кремля стало известно случайно в августе 2018 года. В данном месте началось восстановление храма Симеона Столпника, взорванного в 1928 году, но рабочие быстро наткнулись в земле на человеческие останки.