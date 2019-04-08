На территории кремля в Нижнем Новгороде нашли 117 древних детских могил

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На территории кремля в Нижнем Новгороде нашли 117 древних детских могил

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Фото: vk.com/типичный Нижний Новгород

В общей сложности археологам удалось обнаружить более 300 могил. По их оценкам, под землёй могут находиться ещё около 700 захоронений.

В ходе археологических раскопок на территории Нижегородского кремля было случайно найдено 302 захоронения, при этом 117 из них — детские могилы. Пятая часть из них содержит останки грудных детей. Как установили историки, все могилы датированы XVII веком.

По сообщениям пресс-службы нижегородской митрополии, большая часть останков всё же принадлежит взрослым людям в возрасте от 30 до 35 лет. В 15 могилах была обнаружена любопытная деталь — черепа располагались на кирпиче. Как пояснили историки, подобным образом в те времена хоронили служителей церкви и монахов.

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/wall-31980961_827163" target="_blank">типичный Нижний Новгород</a></p>

Проводивший раскопки археолог Николай Грибов уточнил, что останки располагаются на территории всего лишь в 160 квадратных метров. Историк отмечает, что это самое плотное расположение могил на территории города. Ведь, по оценкам специалистов, под землёй может находиться ещё до 700 захоронений.

Раскопки необходимо завершить, поскольку, по нашим прогнозам, на этом участке находится ещё около 700 погребений. У нас есть возможность обнаружить новые костяки, то есть изучить население Нижнего Новгорода XVIII века и не потерять безвозвратно свидетельства ушедших эпох, — рассказал Николай Грибов.

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/wall-31980961_827163" target="_blank">типичный Нижний Новгород</a></p>

Отметим, о существования древнего кладбища на территории нижегородского кремля стало известно случайно в августе 2018 года. В данном месте началось восстановление храма Симеона Столпника, взорванного в 1928 году, но рабочие быстро наткнулись в земле на человеческие останки.

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