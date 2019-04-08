Схватки 14-летней россиянки списали на недомогание от горохового супа

Родные и близкие девочки не понимают, как такое могло произойти, ведь сама она была домашней.

В Москве 14-летняя школьница узнала о том, что она беременна, непосредственно перед родами. Бурление в животе её мама связывала с тем, что незадолго до схваток дочка съела тарелку горохового супа. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Сама девочка пожаловалась на боли в животе в 5 утра, после чего её мама вызвала скорую. Врачи констатировали у подростка беременность, чем шокировали её и родительницу. Любопытно, но на фоне родов, которые прошли в квартире, в соседней комнате мирно спал отец девочки, который проснулся от фразы "Вставай, наша младшая дочь родила!".

В итоге на свет появилась девочка весом 2100 граммов. Никто так и не знает, кто является папой ребёнка, однако родные сумели посчитать, что дело было летом прошлого года, когда девочка отдыхала на даче.

Любопытен и тот факт, что в марте подросток наблюдался у врачей, однако беременности так никто и не заметил. Новорождённую под опеку возьмёт новоиспечённая бабушка. Сейчас она собирается прогуляться по магазинам, чтобы купить малышке всё необходимое.