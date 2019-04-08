Опубликованы фото с места обрушения завода в Дзержинске

МЧС России опубликовало кадры с места обрушения на заводе в Нижегородской области на площади 3200 метров.

— При выполнении демонтажных работ произошло обрушение кровли неэксплуатируемого здания на площади 3200 кв. метров на территории промышленной площадки по адресу: Нижегородская область, г. о. г. Дзержинск, Восточное шоссе, д. 8, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате инцидента погиб один человек.