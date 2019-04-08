Акции корейской авиакомпании подорожали после смерти её главы

Ранее сообщалось, что Чо Ян Хо и его семья были замешаны в нескольких скандалах в стране.

Акции холдинга Hanjin Group (Южная Корея), в которую входит авиакомпания Korean Air, выросли более чем на 15%. Это произошло после новостей о смерти Чо Ян Хо, главы авиаперевозчика. Об этом сообщает Bloomberg.

Ценные бумаги холдинга, по итогам торгов 8 апреля, подорожали на 5450 южнокорейских вон за штуку. Сейчас одна акция стоит 41 500 вон (это на 15,12% выше уровня закрытия прошлых торгов). Акции самой Korean Air теперь стоят дороже на 1,88% (в ходе торгов бумаги дорожали на 8,15%).

Чо Ян Хо умер 8 апреля. Ему было 70 лет. Глава компании скончался в Лос-Анджелесе после хронической болезни.