СМИ: Иран внёс ВС США в перечень террористических организаций

Высший совет нацбезопасности (ВСНБ) Ирана внёс Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки в свой список террористических организаций. Об этом информирует телеканал Press TV на своей странице в твиттере.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал письмо президенту страны Хасану Рухани, где призвал включить ВС США в этот список.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США приняли решение внести Корпус стражей Исламской революции (элитная составляющая ВС Ирана) в список террористических организаций.