СМИ: Иран внёс ВС США в перечень террористических организаций

Высший совет нацбезопасности (ВСНБ) Ирана внёс Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки в свой список террористических организаций. Об этом информирует телеканал Press TV на своей странице в твиттере.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал письмо президенту страны Хасану Рухани, где призвал включить ВС США в этот список.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США приняли решение внести Корпус стражей Исламской революции (элитная составляющая ВС Ирана) в список террористических организаций.
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