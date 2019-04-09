Эксперты "Росконтроля" проверили сахарный песок и пришли к несладким выводам

По результатам проверки лишь один образец из пяти специалисты назвали безупречным. Для этого оказалось достаточным соответствовать ГОСТу, категории и пройти тест на безопасность. Что не так с остальными?

Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" провёл испытания сахарного песка пяти торговых марок: "Торговая компания", "Русский сахар", "Слуцкий", "Захар" и "Еврозлак". Продукт исследовали по более чем 30 параметрам безопасности, среди них концентрация токсичных элементов, тяжёлых металлов и токсичных соединений, дрожжей, а также показатели качества.

Сахар, изготавливаемый по ГОСТу, делится на четыре категории: "Экстра", ТС1, ТС2, ТС3. Это зависит от массовой доли сахарозы, влажности, зольности, цвета и ряда других показателей. Например, сахар категорий "Экстра", ТС1 и ТС2 не может иметь жёлтого оттенка, а вот для категории ТС3 он допускается.

Все проверенные образцы имеют маркировку ГОСТ 33222-2015 и заявлены как сахар категории ТС2. На практике же ей соответствует только один образец — "Захар". Продукция брендов ООО "Торговая компания" и "Слуцкий" недотягивает по цветности: этот сахарный песок относится к категории Т3.

А вот "Русский сахар" и "Еврозлак", как утверждают эксперты, и вовсе несортовой товар. Первый оставляет осадок в ёмкости при растворении, что недопустимо. Второй не соответствует ни одной из категорий по цвету и массовой доле золы.

— Цветность сахара — это уже объективный показатель качества, который определяют фотометрическим методом, исследуя раствор сахара на приборе (фотометре), полученное значение выражают в единицах оптической плотности. Чем ниже этот показатель, тем белее будет сахар. Зольность — это массовая доля минеральных веществ в сахаре. Чем меньше массовая доля золы, тем выше степень очистки сахара и выше его категория, — комментирует представитель "Росконтроля" Ирина Аркатова

Содержание токсичных элементов и тяжёлых металлов (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк) низкое у всех образцов и находится в пределах нормы. Однако в образцах марок "Русский сахар" и ООО "Торговая компания" выявлено небольшое содержание дрожжей — на пределе порога метода обнаружения, в "Русском сахаре" — небольшой рост мезофильной микрофлоры. Такие показатели образцов не свидетельствуют об их опасности для потребителя. Но если вы используете сахар без дальнейшей тепловой обработки, лучше выбрать тот, в котором наличие микроорганизмов не определено.

По результатам проверки лишь один образец эксперты назвали безупречным — это сахар "Захар". По мнению "Росконтроля", он соответствует заявленной категории и ГОСТу, указанному в маркировке. Сахар "Слуцкий" также рекомендован к покупке, хотя по показателю цветности он не соответствует категории ТС2. Остальные образцы занесены в список товаров с замечаниями.

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