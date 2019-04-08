Собянин встретился с победителями управленческого конкурса "Лидеры России"

Градоначальник напомнил, что некоторые финалисты могут построить карьеру на госслужбе в московском правительстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с победителями II конкурса управленцев "Лидеры России",

— Поздравляю вас с заслуженной победой. Я участвовал вместе с вами на разных этапах, видел, как несладко вам приходилось. Это, действительно, была кропотливая, вдумчивая, серьёзная работа, и, думаю, это было серьёзное психологическое напряжение в силу того, что вы конкурировали с лучшими управленцами со всей России, — заявил в ходе встречи градоначальник.

По его словам, на сегодняшний день в России появляется новый формат современных управленцев, намечаются новые лифты для реализации амбиций.

— Правительство Москвы — пожалуй, один из крупнейших работодателей в столице. Речь о 100 тысячах работающих в самых различных сферах <...> У меня есть цель посмотреть на вас, и, может быть, мы найдём возможность взаимодействовать дальше... У нас часть победителей прошлого конкурса сделали неплохую карьеру — один стал префектом самого трудного округа Москвы, другой — руководителем ведущего департамента города Москвы... Так что у вас есть все возможности, чтобы дальше реализовать свой потенциал, — подчеркнул Собянин.

Во встрече приняли участие 19 победителей конкурса — 16 москвичей и три человека из Казани, Красноярска и Петербурга.