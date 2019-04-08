Путин обсудил с Эрдоганом состояние ВТС России и Турции

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Путин обсудил с Эрдоганом состояние ВТС России и Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сообщил, что обсудил со своим коллегой тему поставок ЗРК С-400.

Путин отметил, что помимо обсуждения реализации контракта на поставку Анкаре ЗРС С-400 "Триумф" речь шла и о других текущих и перспективных проектах в рамках военно-технического сотрудничества.

Как ранее писал Лайф, Путин отметил активно развивающиеся контакты Москвы и Анкары по линии внешнеполитических ведомств и Минобороны, а также ВТС.

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