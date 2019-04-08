Российских школьников могут начать проверять на наркотики с 13 лет

Министерство просвещения РФ предложило проводить тесты на наркотики для школьников начиная с 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, а соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
— Как и ранее, тестирование — обязанность для образовательных организаций, в то же время непосредственное участие учащихся предусматривается исключительно на добровольной основе и с согласия родителей, — говорится в сообщении.
Новый проект уточняет возрастную группу, на которую распространяется тестирование, а также расширяет его возможности и повышает удобство и комфорт.
По нынешнему законодательству тестирование на наркотики для школьников проводится с 15 лет.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени