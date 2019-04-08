Путин: РФ и Турция вскоре решат вопрос отмены виз для профессиональных водителей

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил на пресс-конференции в Москве, что Российская Федерация и Турция намерены в ближайшее время решить вопрос отмены виз для профессиональных водителей.

— Мы намерены последовательно работать по либерализации взаимного визового режима. Так, в ближайшее время будет решён вопрос отмены виз для профессиональных водителей, — сказал Путин.

Лайф ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.