Путин: РФ и Турция вскоре решат вопрос отмены виз для профессиональных водителей

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Путин: РФ и Турция вскоре решат вопрос отмены виз для профессиональных водителей

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил на пресс-конференции в Москве, что Российская Федерация и Турция намерены в ближайшее время решить вопрос отмены виз для профессиональных водителей.

Мы намерены последовательно работать по либерализации взаимного визового режима. Так, в ближайшее время будет решён вопрос отмены виз для профессиональных водителей, — сказал Путин.

Лайф ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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