В Кирове сгорела квартира, пока пожарная машина пыталась выехать из ямы

Возгорание случилось после того, как сверху на балкон прилетел непотушенный окурок.

В Кирове сгорела квартира, пока пожарная машина пыталась выбраться из ямы всего в нескольких метрах от дома. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Возгорание в квартире случилось после того, как от соседей сверху на балкон прилетел непотушенный окурок.

Находившиеся рядом очевидцы пытались вручную вытолкать машину, но у них ничего не вышло. Людей из дома успели эвакуировать, в результате инцидента никто не пострадал.