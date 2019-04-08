Россия и Турция заключили договоры в области стандартизации и патентов

Документы были подписаны по итогам переговоров президентов двух стран — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали ряд соглашений по итогам переговоров. В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании по программе ускоренного патентного делопроизводства.

Другим заключённым российско-турецким соглашением стал План по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и оценки соответствия.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл сегодня с рабочим визитом в Москву для встречи с российским лидером. Главы двух государств поговорили с глазу на глаз, после чего приступили к публичному обсуждению ряда вопросов по развитию отношений стран. Лайф провёл прямую трансляцию пресс-конференции.