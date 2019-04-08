Путин определил первоочередную задачу в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что первоочередной задачей в Сирии является обеспечение гуманитарного регулирования.
— Первоочередной является задача обеспечения гуманитарного содействия постконфликтному восстановлению Сирии. Имею в виду возведение и ремонт базовой инфраструктуры — домов, больниц, школ, объектов водо- и энергоснабжения, — заявил Путин.
Российский лидер также обратил внимание на то, что важно достигать этого всем миром. Только так возможно будет вернуть на родину беженцев из Сирии.
Ранее Владимир Путин обсудил с Эрдоганом состояние ВТС России и Турции.
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