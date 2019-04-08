Эксперты рассказали, за кого во втором туре проголосует электорат Тимошенко

Он состоится 21 апреля, по итогам первого тура в него вышли два кандидата — Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.

Граждане Украины, которые в первом туре президентских выборов отдавали голоса за популярных кандидатов, не вышедших во второй тур, планируют голосовать за шоумена Владимира Зеленского. Об этом на пресс-брифинге рассказал заместитель директора Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Михаил Мищенко.

— Электорат самых рейтинговых политиков, которые не вышли во второй тур, больше склоняется голосовать за Зеленского, чем за Порошенко, — заявил Мищенко, уточнив, что такие выводы были сделаны по итогам опроса, проведённого ещё до первого тура.

Эксперт отметил, что значительное влияние на позицию электората будут оказывать призывы самих кандидатов.

По словам Мищенко, по результатам одного из предвыборных опросов 41% голосовавших за Юлию Тимошенко был готов во втором туре отдать свой голос Владимиру Зеленскому, а 10% — Петру Порошенко. 35% избирателей, голосовавших за Юрия Бойко, во втором туре готовы были поддержать шоумена и лишь 2% — действующего президента страны.

Ранее Лайф писал, что по итогам первого тура Владимир Зеленский и Пётр Порошенко получили 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно.