Путин назвал "Турецкий поток" элементом энергетической безопасности Европы

Глава государства также подчеркнул, что проект отвечает всем экологическим и технологическим требованиям.

Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод "Турецкий поток" наряду с АЭС "Аккую" станет важнейшим элементом энергетической безопасности Европы.

— Оба этих проекта — и АЭС "Аккую", и "Турецкий поток" — отвечают самым высоким экологическим и технологическим требованиям, стандартам и станут важнейшими элементами обеспечения региональной и общеевропейской энергетической безопасности, — заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Он напомнил, что свою работу АЭС "Аккую" должна начать в 2023 году. Строительство "Турецкого потока", по словам главы государства, идёт в соответствии с графиком, а поставки газа начнутся до конца 2019 года.

Кроме того, Путин отметил хорошие возможности для укрепления кооперации двух стран в различных сферах промышленности.