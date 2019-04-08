Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

Читайте также

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

114

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.

<p>Фото: © joneryswarrior.tumblr.com</p>

<p>Фото: © joneryswarrior.tumblr.com</p>

<p>Фото: © joneryswarrior.tumblr.com</p>

На фото актриса выглядит измождённой, исхудавшей и бледной, а на одном из снимков на голове Кларк виден катетер для вывода послеоперационной жидкости.

Напомним, Эмилия Кларк перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала съёмки в знаменитой саге "Игра престолов".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×