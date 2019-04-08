Путин рассказал о ходе создания центра мониторинга по Идлибу в Сирии

По словам российского президента, наблюдается отставание по ранее намеченному плану, но эта проблема решаема.

Создание центра мониторинга по ситуации в сирийской провинции Идлиб пока замедлилось и отстаёт от намеченного совместно с Турцией плана. Однако работа в этом направлении продолжается, а проблемы решаемы. Такое заявление по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом сделал президент России Владимир Путин.

— Идлибская проблема острая. Нам пока не удалось выйти на те параметры, о которых мы в Сочи договаривались. Я считаю, что она решаемая, — сказал Путин на совместной пресс-конференции глав России и Турции.

Напомним, ранее по итогам переговоров президентов России и Турции по урегулированию сирийского конфликта Владимир Путин заявил, что первоочередной задачей в Сирии является обеспечение гуманитарного регулирования.