В Раде пожаловались на немецких депутатов в ПАСЕ, сравнив их с "гопотой"

Политик рассказал об оскорбительных выражениях, а также о нецензурной брани в свой адрес.

Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза пожаловался на поведение немецких депутатов в ПАСЕ, сообщает портал Ukrinform.

По его словам, представили Германии грубо выражались в адрес представителей Украины. В ходе неформального заседания обсуждались возможные изменения в регламенте организации, которые позволили бы вернуться в ПАСЕ России.

— Когда их вынудили признать, что это проводится для россиян, тогда мы подняли главный вопрос: что для вас важнее — деньги или принципы? — заявил Береза.

Он также добавил, что считает поведение немецкой делегации оскорбительным, а высказывания её лидера Андреаса Ника он сравнил с поведением "гопоты".