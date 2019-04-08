В Польше учителя начали бессрочную забастовку с требованием повышения зарплаты

Профсоюзы вели с властями переговоры, которые не привели к соглашению, хоть правительство и предложило ряд мер.

Бессрочная массовая забастовка учителей началась сегодня в Польше. Сотрудники школ и детских садов решили не выполнять свои обязанности, пока правительство не повысит им заработную плату.

По данным Союза польских учителей, к забастовке решили присоединиться сотрудники более 80% образовательных учреждений по всей стране. Это около 600 тысяч учителей и других работников.

— С 08:00 мы начинаем крупнейшую с 1993 года забастовку в системе образования, — заявил журналистам председатель Союза польских учителей Славомир Броняж.

Он добавил, что профсоюз уже получает сведения об учреждениях, присоединившихся к протесту. Кроме того, по его словам, учителей пытаются запугать, в том числе полицией.

Протест продолжится до выполнения требований, главное из которых — повышение зарплаты на 30% — 15% в сентябре и 15% с 1 января 2020 года. Средняя заработная плата учителей в Польше составляет около 3500 злотых (945 долларов).

В последние две недели профсоюзы вели с властями переговоры, которые не привели к соглашению, хоть правительство и предложило ряд мер. Озвучивались варианты вплоть до повышения зарплат до 8000 злотых (около 2200 долларов) к 2023 году. На это был согласен только профсоюз "Солидарность". Союз польских учителей и Форум профсоюзов отказались.

Главная проблема в том, что в апреле в Польше проводятся промежуточные экзамены в средней школе, а 6 мая начинаются итоговые экзамены у старшеклассников. Если учителя продолжат забастовку, у учеников могут быть проблемы с получением аттестатов и завершением учебного года. Пока многие школы просто закрылись, отменив занятия.