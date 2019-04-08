Глава Одесской области объяснил, почему Порошенко отправил его в отставку

Глава Одесской области Олег Степанов заявил, что президент Украины Пётр Порошенко отправил его в отставку, потому что он не допустил фальсификаций в пользу действующего лидера страны на первом этапе президентских выборов.
— Обеспечил честные выборы! Отстранён? — написал Степанов.
Как ранее сообщал Лайф, Пётр Порошенко выпустил соответствующий указ, однако глава региона отказался ему подчиняться и заявил, что таким решением президент нарушил Конституцию Украины.
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