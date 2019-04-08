Путин пообещал решить вопрос о ценах на газ для Турции

При этом он напомнил, что стоимость топлива определяется из коммерческих соображений.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пообещал найти пути решения вопроса о цене на газ для Турции.

— Что касается энергоносителей, о которых говорил господин Эрдоган, они (цены. — Прим. ред.) формируются не по воле "Газпрома", они формируются рыночным способом. Такая цена на рынке, она не назначается "Газпромом" в директивном порядке, — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что, несмотря на то что Анкара настаивает на одних ценах за топливо, а "Газпром" на другой стоимости, стороны всячески будут искать пути выхода из сложившейся ситуации.