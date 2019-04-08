В США небоскрёбы ежегодно убивают до 1 млрд птиц

Весной пернатые летят из Центральной и Южной Америки мимо Великих озёр в Канаду, а осенью возвращаются обратно на юг.

Учёные подсчитали, что в США каждый год из-за столкновений со зданиями умирает как минимум 100 тысяч птиц, а возможно, и миллиард, сообщает The Guardian.

В основном птицы гибнут, сталкиваясь со стеклянными или подсвеченными зданиями. Самым опасным городом для пернатых путешественников признан Чикаго — каждую осень и весну сквозь город пролетает более пяти миллионов птиц по меньшей мере 250 различных видов.

Весной птицы летят из Центральной и Южной Америки мимо Великих озёр в Канаду, а осенью возвращаются обратно на юг.

Среди городов, здания в которых представляют угрозу для пернатых, — Хьюстон, Даллас, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сент-Луис и Атланта. Учёные отмечают, что большинство мигрирующих через Соединённые Штаты птиц осуществляют свои перелёты в ночное время. Их маршруты в основном пролегают через хорошо освещённые города.

Ранее учёные рассказали, как в Москве птицы умирают из-за гелиевых шаров.