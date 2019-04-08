"Билайн" блокирует SMS-сообщения о комиксах из-за слова "микс"

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"Билайн" блокирует SMS-сообщения о комиксах из-за слова "микс"

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Есть теория, что это связано с одноимённым названием наркотиков, но оператор сотовой связи всё отрицает.

8 апреля в Twitter-аккаунте московского магазина комиксов "Чук и Гик" появилось сообщение о том, что оператор сотовой связи "Билайн" блокирует рассылку SMS-сообщений клиентам о комиксах. Связано это якобы со словом "микс", которое аналогично названию наркотического вещества.

Как сообщило TJ, пресс-служба "Вымпелком" (владеет "Билайном". — Прим. Лайфа) не подтвердила ограничения со стороны оператора. Вместе с этим магазину комиксов посоветовали обратиться напрямую в службу поддержки "Билайна".

В "Чук и Гик" заявили, что магазин не планирует обращаться в "Билайн". Сотрудники магазина просто исправили шаблон сообщений: они убрали оттуда слово "комикс".

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